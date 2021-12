43 kamelen gediskwalificeerd bij schoonheidswedstrijd vanwege botox

Amerikaan­se zeekoeien sterven massaal van de honger

Zeekoeiensterfte in de Amerikaanse staat Florida was abnormaal hoog dit jaar. Maar liefst 10 procent van de totale populatie is afgelopen jaar gestorven. In een poging om de dieren te redden van verhongering gaan natuurwetenschappers de dieren voeren, maar ook dat is niet zonder risico.

12:01