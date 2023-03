5 kinderen verdwalen in riool, brandweer deelt opvallende 911-audiofragmenten van redding: ‘Roepen, jongens! Ze horen jullie!’

Zeilboot zinkt binnen kwartier na aanvaring met walvis, bemanning na 10 uur gered

Een zeilboot die op weg was van de Galapagos-eilanden naar Frans-Polynesië is gezonken nadat het in aanvaring was gekomen met een walvis. In nauwelijks een kwartier was de boot onder water verdwenen. De vier bemanningsleden wisten razendsnel over te stappen in een reddingssloep. Tien uur later konden ze worden gered.