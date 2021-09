64 Afrikaanse pinguïns gedood door zwerm bijen

VIDEO Acht doden bij schietpar­tij op universi­teit Rusland, schutter was student: ‘Gedreven door haat’

14:37 Bij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker acht doden gevallen. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is nog onduidelijk. Sommige berichten spreken over veertien gewonden. De schutter, een student, is uitgeschakeld. Hij zou gewond zijn geraakt bij zijn aanhouding, zegt de Russische onderzoeksdienst.