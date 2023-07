71-jarige Amerikaan sterft uren na interview aan gevolgen hitte in Death Valley

Steve Curry, een 71-jarige wandelaar uit de Amerikaanse staat Californië, is dinsdag overleden nadat hij in elkaar zakte na een urenlange trektocht in Death Valley National Park. Het is de warmste plek in de Verenigde Staten, waar deze maand al geregeld boven de 50 graden Celsius zijn gemeten.

Curry sprak tijdens zijn wandeling nog met een verslaggever van de Los Angeles Times, toen hij even pauze nam. Enkele uren later overleed de man.

“Waarom doe ik het? Waarom niet?”, zei Curry nog tegen de krant toen hij tijdens zijn trektocht even aan het uitrusten was in de zeldzame schaduw van een metalen bord. Een paar uren later zakte de Amerikaan in elkaar. Een parkbezoeker belde 911 en rangers probeerden hem nog te redden, maar het mocht niet meer baten.

Curry was een fervent wandelaar. Als lid van een groep bergbeklimmers had hij wildernistrainingen gevolgd. Volgens ambtenaren was het overlijden van de man hittegerelateerd. Tegen het einde van zijn wandeling was het volgens het Furnace Creek Visitor’s Centre net geen 50 graden Celcius.

,,Hij had iets bereikt wat hij wilde doen”, reageerde Rima Evans Curry, zijn vrouw. ,,Hij wilde naar Death Valley. Hij wilde een trektocht maken.” Volgens de vrouw was Curry een echt buitenmens. ,,Hij was altijd het gelukkigst als hij buiten onder de sterren kon slapen”, zei ze. ,,Dat was zijn vreugde.”

Curry is deze maand al de tweede wandelaar die in het park om het leven is gekomen.