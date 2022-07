‘8 miljardste wereldbewoner wordt dit jaar geboren, India straks land met meeste inwoners’

Biden verdedigt omstreden bezoek aan Saoedi-Ara­bië in opiniestuk

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn besluit om volgende week naar Saoedi-Arabië te reizen zaterdag verdedigd in een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Washington Post. Biden zegt het ‘strategische partnerschap met Saoedi-Arabië’ tijdens het controversiële bezoek te willen verbeteren. In het stuk belooft Biden ook om wel trouw te blijven aan ‘fundamentele Amerikaanse waarden’.

10 juli