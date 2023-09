81 arrestaties in bizarre verdwijningszaak Italië: ‘Al zeven jaar vermist, gedood en aan varkens gevoerd’

Vermoord en opgevoerd aan de varkens, dat was het lot van Maria Chindamo in het Zuid-Italiaanse Vibo Valentia. De reden: een nieuw leven willen met een andere man.

Zeven jaar geleden verdween de 42-jarige ondernemer Maria Chindamo spoorloos. Drie jaar later kwam de politie tot de conclusie dat ze vermoord was, maar haar lichaam werd nooit gevonden. Weer twee jaar later vertelt een spijtoptant wat er met de vrouw is gebeurd, ze werd ontvoerd en vermoord en daarna aan de varkens gevoerd. Wat restte van haar lichaam werd vervolgens overreden met een tractor. Maria Chindamo moest van de aardbodem verdwijnen.

De reden voor de brute moord? De 42-jarige vrouw was veel te ondernemend. Ze verliet in 2015 haar man Vincenzo Punturiero, die de breuk niet kon verwerken en zelfmoord pleegde. Punturiero’s familie gaf haar de schuld van zijn dood. Toen Chindamo een jaar na de zelfmoord van haar ex het ook nog waagde foto’s te posten op sociale media met haar nieuwe vriend, was de maat vol. Twee dagen later verdween ze.

81 arrestaties

Volgens de spijtoptant was het de buurman van Chindamo die samen met zijn, toen nog, minderjarige zoon de moord heeft gepleegd. Met medeweten en instemming van de familie van Maria’s ex, een familie met banden met de ’ndrangheta, de Calabrese maffia.

Donderdag arresteerde de politie in heel Italië 81 mensen op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Volgens onderzoeksrechter Nicola Gratteri speelde het feit dat Maria Chindamo de terreinen beheerde, die haar kinderen na de dood van haar ex erfden, ook een grote rol bij de moord. ,,De vrijheid die zij zich permitteerde is haar nooit vergeven. De gewelddadigheid van het delict is tekenend voor de woede die de opdrachtgever voor de moord voor haar voelde,” aldus Gratteri.

In de feodale structuur van de ’ndrangheta wordt de vrouw vaak nog gezien als bezit van de familie waarin ze is getrouwd. Een scheiding is een schande voor de man en zijn familie en moet koste wat kost vermeden worden of, als het toch gebeurt, gewroken worden.

