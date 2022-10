9 miljoen neergeteld voor Chinese vaas die op tweeduizend euro werd geschat

Wereldwij­de betogingen tegen Iraans regime, ook in Nederland

Over de hele wereld zijn mensen vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen het regime in Iran. In circa 160 steden - waaronder Amsterdam, Eindhoven en Den Haag - waren betogingen uit solidariteit met de demonstranten in Iran, waar de protesten de zestiende dag ingaan na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

1 oktober