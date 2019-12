90-jarige Franse vrouw dood gevonden op graf van echtgenoot

Britse ‘serietrou­wer’ blaast negende huwelijk op laatste moment af: ‘Ik voelde geen liefde’

8:43 Een 71-jarige Brit die in zijn vaderland bekendstaat als de man die het vaakst trouwde, heeft op het allerlaatste moment zijn aanstaande huwelijk afgeblazen met de Amerikaanse verpleegkundige in opleiding Rose Hans (30). Volgens ‘serietrouwer’ annex Lord of the wedding rings Ron Sheppard zat de liefde voor de vrouw, die hij een jaar kende maar nog niet had ontmoet, toch niet diep genoeg.