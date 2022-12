97-jarige secretaresse concentratiekamp krijgt voorwaardelijke celstraf

Furchner is de eerste vrouw in tientallen jaren die in Duitsland terechtstond voor misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze was van juni 1943 tot april 1945 de secretaresse van Stutthof, in de buurt van de Poolse stad Gdansk. Furchner was 18 jaar toen ze met die baan begon en daarom is de inmiddels hoogbejaarde vrouw veroordeeld als jongvolwassene. Vlak voor het begin van haar proces vluchtte ze uit haar bejaardenhuis in de buurt van Hamburg. Ze bleef een paar uur uit handen van de politie, maar werd uiteindelijk toch opgepakt.