Aangifte van dood door schuld in Spanje tegen omstreden Nederlandse arts: ‘Dit moet stoppen’

Nabestaanden van een aan de Spaanse kust overleden 85-jarige Nederlander hebben aangifte gedaan tegen de omstreden Nederlandse arts Herman Zoon. De hoop is dat de ooit in Nederland voor het leven geschorste, maar nog altijd werkende arts, stopt met zijn werk.

Een man en vrouw uit Purmerend - die anoniem willen blijven - werden in maart gealarmeerd dat de 85-jarige oom van de man in slechte conditie was toen hij, na een val, behandeld was door Herman Zoon. Zoon (71) is al jaren gestopt als arts en werkt nu als acupuncturist, maar zou toch handelingen hebben verricht, zoals het geven van een injectie, die hij niet had mogen doen.

Volgens het echtpaar uit Purmerend kreeg de 85-jarige oom - die in het Spaanse Benissa woonde - na de behandeling waanbeelden en ging hij daarna snel achteruit. Hij overleed 10 maart in het ziekenhuis. Zoon geeft toe de man te hebben behandeld. ,,Maar alleen als acupuncturist, en hij wilde per se door mij behandeld worden. Hij wilde niemand anders. Hij wilde ook niet naar het ziekenhuis.”

Het echtpaar uit Purmerend heeft nu vorige week eindelijk aangifte kunnen doen in Spanje. ,,Want hij moet gestopt worden”, zegt de vrouw van het echtpaar. Andere artsen in de regio vrezen dat de aangifte de koppige Zoon niet zal bewegen te stoppen met werken. ,,Dit is al 20 jaar aan de gang”, zegt een van hen tegen deze site. De Spaanse politie zegt de zaak te onderzoeken.

Knoeien

Herman Zoon uit Dirksland kwam halverwege de jaren 90 in het nieuws omdat hij een 63-jarige vrouw uit zijn woonplaats geholpen had te sterven, zonder een tweede huisarts te raadplegen. Ook zou hij knoeien met recepten, medische fouten maken en was hij enige tijd verslaafd aan cocaïne en Ritalin. Het Medisch Tuchtcollege schorste hem levenslang.

Aan de Costa Blanca bouwde hij een compleet nieuw bestaan op als arts. Dokter Zoon werd geliefd bij vele Nederlandse en Belgische pensionado’s in en rond het dorp Calpe. De charmante Zoon komt op elk tijdstip van de dag langs en bouwt een vriendschappelijke relatie op met zijn patiënten. De Spaanse justitie tikte hem regelmatig op de vingers, maar het bleef bij boetes.

Zes jaar geleden kondigde Zoon aan te stoppen als huisarts en verder te gaan als acupuncturist. Hij beweert zelf sindsdien geen doktershandelingen meer te verrichten.