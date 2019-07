Aanhouding na koffermoord Russische ‘Audrey Hepburn’

‘Gezin spoordrama Frankfurt ging op vakantie, dochter (12) reed met auto vrienden mee’

15:33 Het jongetje (8) dat maandag in Frankfurt overleed nadat hij voor de trein werd geduwd, was samen met zijn moeder op weg naar een vakantie met vrienden. Zijn oudere zus (12) had geen zin in de treinreis en koos ervoor om in een auto richting het vakantieadres in Oostenrijk te stappen.