Aanklacht tegen democratische winnaar Amerikaanse Senaatsverkiezing afgewezen

De autoriteiten van Alabama hebben de Democraat Doug Jones vandaag officieel tot winnaar verklaard van de tussentijdse Senaatsverkiezing in de doorgaans zo Republikeinse staat. De verantwoordelijke minister John Merrill maakte dat bekend, nadat de rechter een verzoek van de Republikein Roy Moore om herziening wegens mogelijke verkiezingsfraude had afgewezen.

Moore, de verslagen kandidaat voor de opvolging van Jeff Sessions in de Amerikaanse Senaat, had gisteravond op de valreep een aanklacht ingediend omdat hij meende dat er sprake is geweest van foute handelingen. Jones kreeg op 12 december ongeveer 22.000 stemmen (1,6 procent) meer dan Moore. Deze vocht de uitslag aan, maar de marge was zo ruim dat de rechter een fraude-onderzoek niet nodig achtte.

Moore kwam in opspraak door beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie van minderjarigen. Hoewel hij ontkent, leed zijn campagne zozeer onder de beschuldigingen dat ook de steun van Donald Trump hem niet kon redden. Voor de president en de Conservatieven is de nederlaag van Moore pijnlijk. In de Senaat hebben de Republikeinen in Washington nu nog slechts een minimale meerderheid: 51 tegen 49 stemmen.

De zetel van Alabama was vrijgekomen omdat Sessions als minister van Justitie was toegetreden tot de regering-Trump. Vicepresident Mike Pence zal Jones op 3 januari beëdigen. ,,Ik zie ernaar uit in het nieuwe jaar aan het werk te gaan voor de mensen in Alabama'', zo reageerde de Democraat. Hij noemde zijn verrassende zege 'een nieuw hoofdstuk voor onze staat en ons land'.