Aanklacht tegen Donald Trump wegens belemmering verkiezingen 2020

met video De harde lessen van de dodelijk­ste natuur­brand van Portugal: ‘Geen hond die zich aan de regels hield’

Bosbranden kunnen dodelijk en extreem verwoestend zijn, weten ze in Portugal als geen ander. De harde lessen uit een land dat nog steeds herstelt, nu in Griekenland de vlammen razen. ,,De dorpsgenoten die ik ben verloren waren de mensen die op de vlucht gingen in hun auto.”