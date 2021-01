Aanklacht tegen Trump officieel aan Senaat overhandigd, impeachment kan van start

CORONAVIRUS LIVE | AstraZene­ca kan onvoldoen­de ophelde­ring geven over vertraging vaccin

25 januari Farmaceut AstraZeneca kan volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende opheldering geven over de levering van het vaccin. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. De fabrikant gaat 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van 2021, 60 procent minder dan de bedoeling was. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.