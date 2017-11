Aanklager Catalaanse separatisten plotseling overleden

Noord-Ierse politicus Gerry Adams was 35 jaar lang het gezicht van Sinn Fein

0:35 Gerry Adams stapt volgend jaar op als leider van Sinn Fein. De partij werd lang beschouwd als de politieke vleugel van het Ierse Republikeinse Leger (IRA). Adams zei zaterdag op een partijconferentie in Dublin dat hij geen kandidaat is voor de partij in de volgende parlementsverkiezingen.