Aanklager New York: patroon van fraude bij Trump Organization

De openbaar aanklager in New York beschuldigt het vastgoedbedrijf van oud-president Donald Trump en diens familie van “frauduleuze en misleidende” praktijken. Volgens procureur-generaal Letitia James heeft The Trump Organization zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan manipulatie van de waardering van eigendom voor belasting- en verzekeringsdoeleinden.

Dat meldt The New York Times op basis van rechtbankdocumenten. Volgens de aanklagers heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Op die manier probeerde The Trump Organization mogelijk een veel gunstiger beeld van het vermogen van Trump te schetsen, aldus James.

James doet al twee jaar onderzoek naar de zakelijke belangen van de oud-president en dagvaardde hem en zijn kinderen Ivanka en Donald Trump junior eerder in de zaak. Volgens Trump is het onderzoek politiek gemotiveerd. Hij eist dat het onderzoek wordt stopgezet. Ook The Trump Organization en de kinderen van Trump verzetten zich tegen de dagvaarding.

De 45-jarige Trump junior leidt The Trump Organization samen met zijn broer Eric. Die is in oktober al ondervraagd in de civiele zaak, aldus The New York Times. Er loopt los daarvan nog een strafzaak rond belastingontwijking door The Trump Organization, die nog voor de rechter moet komen.