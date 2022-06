Aanklagers eisen 30 tot 55 jaar celstraf voor Ghislaine Maxwell

In een document dat de aanklagers bij de rechtbank van New York indienden, schreven ze dat het gedrag van Maxwell ‘schokkend roofachtig’ was. ,,Ze had de gewoonte kwetsbare slachtoffers op te zoeken, wat haar perspectief dat worstelende jonge meisjes gezien kunnen worden als wegwerpbare objecten reflecteert.”

Advocaten van Maxwell probeerden eerder dit jaar nog een nieuw proces te starten, omdat een van de juryleden volgens hen misleidende antwoorden had gegeven tijdens de selectie van de jury. Hij had verzwegen dat hijzelf slachtoffer was van seksueel misbruik. De rechter wees het verzoek in maart af.

Maxwell had tussen 1994 en 2004 een relatie met Epstein. De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis in afwachting was van een misbruikzaak tegen hem.