Aannemer die 125 miljoen euro won weigert geld van al zijn klusklanten

Sinds hij de hoofdprijs in de wacht sleepte, weigert hij stelselmatig rekeningen te versturen. Dit tot groot genoegen van zijn klanten. Een buurvrouw van Thomson, die volgens tabloid The Sun anoniem wil blijven, zegt dat hij nog steeds op precies dezelfde manier werkt. Hij wilde onlangs geen geld aannemen voor een klus bij haar. ,,Hij bracht niks in rekening. Dit laat wel zien dat hij een topvent is, een goede man.’’



De winnaar zelf heeft al aangekondigd voorlopig door te gaan met zijn onderneming. Wel gaat hij een paar dagen per week minder werken. ,,Ik heb al mijn klanten laten weten dat mijn firma gewoon blijft bestaan en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over lopende klussen. Met mijn geld wil ik de lokale samenleving graag helpen.”



Lenka, de echtgenote van Steve, heeft inmiddels haar ontslag genomen bij de winkel waar ze werkte. Het stel met drie kinderen, twee zoons van 10 en 15 jaar en een dochter (8), wil zo snel mogelijk verhuizen naar een grotere woning. ,,Dat zal ons leven harmonieuzer en nog mooier maken. Het zal fantastisch zijn om mijn kinderen ieder een eigen slaapkamer te kunnen geven. Ook familieleden mogen een mooi extraatje verwachten”, aldus de dolgelukkige man in Mirror Online.



Volgens Thomson is zijn leven sinds november veranderd in een ‘emotionele rollercoaster’. ,,Ik ervaar door al die miljoenen veel stress en slaap soms slecht. Ik zal moeten leren omgaan met deze nieuwe situatie.”