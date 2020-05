Aanslag op synagoge Halle: agenten buiten dienst passeerden schutter heel kort voor eerste moord

Twee Duitse politieagenten hebben vlak voor de aanslag op een synagoge in Halle, in oktober vorig jaar, het pad gekruist van de schutter. Ze zagen hem vanuit hun auto op weg naar hun werk en passeerden de in een donkergroen gevechtstenue geklede man zelfs op minder dan tien meter. Een van de twee dienders zag zowaar dat hij een mobieltje op zijn helm had bevestigd, meldt weekblad Stern op basis van eigen onderzoek. Er vielen twee doden.

De politieagenten reden op 9 oktober om 12.02 uur in de Seat Leon van een van hen langs het terrein van de synagoge, afgescheiden van de straat door een stenen muur. De vermeende aanslagpleger stond toen aan de passagierskant van zijn huurauto. Hij had vlak daarvoor tevergeefs geprobeerd de toegangsdeur van de synagoge open te schieten met een machinegeweer.

De agenten van 28 en 29 jaar, gekleed in hun dagelijkse kloffie en ongewapend, zagen zowel de man als diens fout geparkeerde wagen. Ze constateerden ook dat de ongeveer 1.80 meter lange, blanke dertiger een helm droeg. De oudste van de twee zag zelfs dat daarop een mobieltje was bevestigd. De jongste viel op dat de man een donkergroen gevechtstenue droeg en dat het kenteken van zijn VW Golf Sportsvan begon met het voor de regio ongebruikelijke ‘EU’. Geen van beiden zag het machinegeweer of explosief. Dit omdat alleen het bovenlichaam van de man boven de auto uitstak. De twee wisten ook niet dat het gebouw achter de stenen muur de synagoge van Halle was, zo verklaarden ze later tijdens hun getuigenverhoor.

Toen ze even later moesten stoppen voor rood licht, keken beide agenten achterom in een poging meer te ontdekken over het ‘vreemde gebeuren’ voor de stenen muur. Dat interpreteerden ze uiteindelijk als de mogelijkheid dat er een film werd opgenomen of dat collega’s van een speciale politie-eenheid er bezig waren met een operatie. Pas bij aankomst op het politiebureau in Bitterfeld-Wolfen, zo'n 30 kilometer ten noordoosten van Halle, werd hen duidelijk wat ze hadden gezien. Het duo meldde zich meteen bij hun chef om hun waarnemingen te delen.

Filmpje

Het Duitse weekblad vergeleek de verklaringen van de twee agenten met andere resultaten van het politieonderzoek, met name het filmpje dat de schutter met zijn mobieltje maakte. Daarop is de Seat met de twee agenten te zien en ook dat ze stoppen voor rood. Op het moment dat ze de aanslagpleger passeren, is hij bezig om een explosief uit de auto te halen waarmee hij de toegangsdeur naar het terrein rond de synagoge alsnog hoopt open te krijgen. Hij verandert van gedachten bij het zien van een voorbijgangster en schiet de 40-jarige vrouw dood uit pure frustratie.

Daarna opent B. het vuur op klanten van een Döner-zaak in de buurt. Daarbij vallen meerdere gewonden. Een 20-jarige Duitser raakt zwaargewond. De schutter vertrekt, maar keert even later terug met een ander wapen en doodt het slachtoffer met verschillende schoten, zo is te zien op beelden die zijn gemaakt met zijn helmcamera.

Bloedbad

De video, die hij op sociale media plaatst en 35 minuten livestreamt op videositeTwitch, bevat duidelijke verwijzingen naar een antisemitisch en extreemrechts motief, verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek tegenover Der Spiegel. Zo scheldt de twintiger herhaaldelijk tegen ‘Joden’ en ‘Kanaken’ (Duitsers met wortels in Turkse, Arabische of Zuid-Europese landen, red.).

Voor de aanval publiceerde de schutter een antisemitisch manifest, waarin hij aankondigde ‘zoveel mogelijk anti-blanken’ te willen doden. Bij voorkeur Joden, zo melden Duitse media. ‘Zij zijn de schuld van alles.’ In het schrijfsel wordt ook expliciet de synagoge van Halle (Saksen-Anhalt) genoemd als doelwit.

Aanklacht

Het federale parket in Karlsruhe maakte eind april bekend dat verdachte Stephan B. (27) uit Eisleben, zo'n 30 kilometer van Halle, in beschuldiging was gesteld wegens tweevoudige moord en meerdere pogingen daartoe. Volgens de aanklacht plande B. op 9 oktober 2019 vanuit ‘een antisemitisch, racistisch en xenofoob sentiment een aanslag op 68 medeburgers met het joodse geloof’. Hij wordt ook beschuldigd van zware roofzuchtige afpersing en opruiing en moet terechtstaan voor de hogere regionale rechtbank in Naumburg.

Volledig scherm De zwaar gehavende toegangsdeur naar het terrein rond de synagoge. © EPA