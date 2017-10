Aanslagen op Afghaanse moskeeën kosten meer dan zestig levens

Een veiligheidsfunctionaris zei in een gebedshuis in Kabul ten minste dertig lichamen te hebben gezien na een zelfmoordactie. Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde later dat zeker 39 gelovigen om het leven zijn gekomen en 45 gewond geraakt, onder wie vrouwen en kinderen. De dader blies zich op in de op dat moment dat de Imam Zaman-moskee vol zat.

Minder dan een uur later volgde een terreuraanval op een moskee in Ghor, in Centraal-Afghanistan, met eveneens een aanzienlijke sjiitische Hasara-gemeenschap. Een woordvoerder van de politie in de regio Dolaina zei dat daar ten minste 33 doden zijn te betreuren. De klap was zo groot dat het dak naar beneden kwam. Volgens de provinciale regering ging het om een soennitische moskee en was een leider van de politieke partij Jamiat het doelwit.

Minderheid

De sjiitische minderheid in Afghanistan is dit jaar het slachtoffer van een reeks terreurdaden. Volgens een VN-rapport van vorige week zijn er in 2017 al zeker 84 sjiitische burgers om het leven gekomen door bloedige aanvallen op hun gebedshuizen en religieuze bijeenkomsten. Daarnaast vielen er 194 gewonden. In augustus en september sloegen jihadisten ook al toe in twee moskeeën in Kabul.