‘Aanslagen Sri Lanka gedaan als wraak voor aanslagen op moskeeën Christchurch’

De zelfmoordaanslagen in Sri Lanka waren bedoeld als vergelding voor het bloedbad in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën in maart van dit jaar. Dat blijkt volgens onderminister van Defensie Ruwan Wijewardene uit eerste onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt volgens de minister een tweede extremistische groepering verdacht van betrokkenheid bij de bomaanslagen in op hotels en kerken.

,,Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch’', zei Wijewardene vandaag in het parlement. In die stad in Nieuw-Zeeland schoot de Australische blanke rechts-extremist Brenton Tarrant vorige maand vijftig mensen dood in twee moskeeën. In Sri Lanka waren vooral christenen en buitenlandse toeristen slachtoffer.

Ook wordt een tweede radicaal-islamitische groepering verdacht van betrokkenheid bij de bomaanslagen in Sri Lanka. Het gaat om de groepering naar Jamaat-ul-Mujahideen India (JMI). Eerder werd al bekend gemaakt dat de radicaal-islamitische organisatie National Thowheeth Jama’ath (NTJ) achter de golf van bloedige aanslagen zit, mogelijk met hulp uit het buitenland. JMI is een eveneens vrij onbekende groep, die gelieerd zou zijn aan een organisatie met een vergelijkbare naam in Bangladesh.

Interpol is toegetreden tot het internationale team dat de aanslagen onderzoekt. ,,Omdat uit de eerste onderzoeksresultaten ook bleek dat de aanslagen met hulp uit het buitenland zijn gepleegd, is besloten om internationale hulp in te schakelen’’, aldus onderminister Wijewardene.

Tot nu toe zijn veertig mensen aangehouden in verband met de bomaanslagen. Daaronder een Syriër, een persoon die een busje bestuurde waarin de aanslagplegers zouden zijn rondgereden en een man die een huis bezit waarin enkele van de aanslagplegers tijd hebben doorgebracht.