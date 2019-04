Aanslagen Sri Lanka nog niet opgeëist: dodental loopt op naar 290

Ideaal vakantie­land Sri Lanka steeds populair­der onder Nederlan­ders

0:21 De gruwelijke aanslagen in Sri Lanka komen op het moment dat het eiland steeds meer in trek is bij Nederlandse en Europese toeristen. Dat is niet vreemd, want Sri Lanka heeft veel te bieden als toeristische bestemming: paradijselijke bounty-stranden, natuurparken vol exotische dieren als luipaarden en olifanten, Boeddhistische tempels en een vriendelijke bevolking.