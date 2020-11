Aanslagpleger (28) die op vrouwen inreed in Toronto pleit ontoerekeningsvatbaar

Nerveus

Cathy Riddell (67), die door Minassian van achteren werd geraakt en 4,5 meter verderop terechtkwam, vertelde verslaggevers dat ze zich "nerveus maar optimistisch" voelde. In de rechtszitting vertelde Riddell dat zij het busje niet hoorde aankomen terwijl die over de stoeprand reed. Ook herinnert Riddell niet meer dat ze werd geraakt.

Nabestaanden betreurden dat Minassian hen niet kon zien via de videoverbinding, zoals normaliter wel gebruikelijk is in de rechtszaal. "Ik wil dat hij de pijn op hun gezichten ziet terwijl zij in de rechtszaal zitten en naar hem kijken", zei Elwood Delaney, wiens grootmoeder in de aanval werd gedood.