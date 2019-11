'Aanslagpleger Londen wilde deradicaliseren'

Raadsman Vajahat Sharif zegt volgens de BBC dat het niet lukte om specialistische hulp voor het deradicaliseren te regelen terwijl zijn cliënt nog vastzat. Hij noemt dat een gemiste kans. ,,Want als iemand vastzit, terugkijkt op zijn criminele gedrag en inziet dat dat fout was, dan is dat het ideale moment om zijn denkwijzen bij te sturen.”



Khan behoorde tot een groep moslimextremisten die in 2012 werden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Ze hadden schuld bekend aan het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de autoriteiten hadden ze onder meer gesproken over het voorbereiden van een bomaanslag op de beurs in Londen en het opzetten van een trainingskamp voor jihadisten.