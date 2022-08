Aantal doden door Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook loopt op naar 24

Israël hervatte de luchtaanvallen op de Gazastrook zaterdag na een eerdere reeks aanvallen een dag eerder. Daarbij werden volgens het Israëlische leger vijftien mensen gedood. Onder de doden is Taysir al-Jabari, een hoge commandant van Islamitische Jihad, bevestigde de groep in een verklaring. In een verklaring die in handen is van het Franse persbureau AFP zei het Israëlische leger zaterdagavond dat ‘kopstukken van Islamitische Jihad geneutraliseerd zijn’.