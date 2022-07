Aantal gevallen apenpokken in Europa verdrievoudigd, Amsterdam Pride kan leiden tot verspreiding

Het aantal gevallen van het apenpokkenvirus is de afgelopen twee weken in Europa verdrievoudigd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Europese landen op snel actie te ondernemen.

Het virus is inmiddels in 31 Europese landen en regio’s vastgesteld. De laatste twee weken zijn daar zes landen en regio’s bij gekomen, aldus de WHO.

In totaal gaat het om meer dan 4000 Europese gevallen van het apenpokkenvirus, dat doorgaans alleen in Afrika voorkomt. Verreweg de meeste besmettingen zijn vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland staat de teller bij de WHO op 257, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde deze week dat het virus inmiddels bij 288 mensen is vastgesteld.

,,Vandaag versterk ik mijn oproep aan overheden en de maatschappij om de komende weken en maanden meer te doen om te voorkomen dat de apenpokken zich in een groeiend geografisch gebied vestigen”, zegt WHO-directeur voor Europa, Hans Kluge. Volgens hem zijn dringende en gezamenlijke maatregelen nodig om het tij te keren. Er is in Europa vooralsnog niemand aan het virus overleden, wel belandde één persoon op de intensive care.

Vooral mannen die seks hebben met mannen raken besmet met de apenpokken. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Het RIVM waarschuwde dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot ‘intensievere verspreiding’ van het apenpokkenvirus binnen Nederland. Het virus gaat momenteel vooral rond in de regio Amsterdam.