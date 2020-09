‘Aanval in Parijs was weer vanwege spotprenten’

De 18-jarige hoofdverdachte zou tot zijn daad zijn gekomen omdat hij boos was over de heruitgave door het weekblad van de omstreden spotprenten van de profeet Mohammed. De man bevestigde afkomstig te zijn uit Pakistan. Hij zou hebben gedacht dat de Hebdo-redactie nog in hetzelfde gebouw huisde. Hangende het onderzoek blijft de hoofdverdachte voorlopig in hechtenis. Volgens de Franse autoriteiten was de hoofdverdachte drie jaar geleden in Frankrijk aangekomen toen hij minderjarig was. In juni was hij al eens in Parijs gearresteerd wegens bezit van een steekwapen, naar verluidt een schroevendraaier.

De Pakistaan leefde van een speciale uitkering voor minderjarige lotgenoten. Bij zijn aankomst in Frankrijk, vertoonde hij geen tekenen van radicalisering, zo wordt gemeld. De laatste maanden leidde hij een zwervend bestaan. Adressen waar hij vermoedelijk heeft overnacht, zijn door de politie doorzocht, onder meer een opvanghotel in Cergy en een in Pantin, in de noordelijke buitenwijken van Parijs. In Pantin werden zes bewoners in hechtenis genomen door de politie. Onder hen een voormalige kamergenoot en een jongere broer van de hoofdverdachte. In totaal worden nu zeven personen ondervraagd. Een vrijdag opgepakte, Algerijnse, verdachte is vrijgelaten. Deze man bleek volgens de bronnen een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende. Volgens zijn advocaat had hij zich gedragen als een held.

Zelfde kantoor

De aanval van gisteren vond plaats voor de deur het persbureau First Lines, dat in het oosten van Parijs in hetzelfde kantoor huist als Charlie Hebdo destijds. De redactie van het weekblad werd toen aangevallen vanwege dezelfde spotprenten. Daarbij vielen destijds twaalf doden onder wie enigen van de allerbeste politieke tekenaars van Frankrijk. De beide daders werden later doodgeschoten door de politie.

De redactie van Charlie Hebdo, die vier jaar geleden naar een geheime plek is verhuisd, werd opnieuw bedreigd sinds op 2 september opnieuw de spotprenten van Mohammed publiceerde. Dit aan de vooravond van het proces tegen de medeplichtigen van de auteurs van de eerste aanslag van 2015. Dat leidde ook nu weer tot protesten in islamitische landen, waaronder Pakistan.

Luc Hermann, mededirecteur van First Lines, betreurde het dat ,,sinds de start van het Charlie Hebdo-proces er absoluut geen beveiliging van deze symbolische straat en dit gebouw is geweest”. Eén vrijdag opgepakte verdachte werd vrijgelaten. Deze man bleek volgens de bronnen een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende. De twee gewonden, werknemers van een journalistiek filmbedrijf, werden verwond met een groot mes, onder meer in hun gezicht. Zij werden vermoedelijk willekeurig als slachtoffer van de vergeldingsactie aangevallen en verkeren niet in levensgevaar.

Niettemin is Frankrijk zeer geschrokken van de aanslag. Die riep een pijnlijke herinnering aan het jaar 2015 op, dat werd gekenmerkt door de aanslagen in januari tegen Charlie Hebdo, en die, nog dodelijker, van 13 november in Parijs. Bij een reeks aanslagen, onder andere in de concertzaal Bataclan, kwamen toen 130 slachtoffers en zeven daders om.

