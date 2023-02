Aardbeving in zuidwesten Roemenië met kracht van 5,7: de tweede in twee dagen

De aardbeving vond om 15.16 uur lokale tijd (een uur eerder bij ons) plaats in het district Gorj. Het epicentrum van de beving lag op 40 kilometer diepte in de regio Oltenië, 56 kilometer ten noordoosten van de stad Drobeta-Turnu Severin aan de rivier Donau die tevens de grens met Servië vormt.

Volgens lokale media werd de aardbeving gevoeld in de hoofdstad Boekarest, 250 kilometer oostelijker, en ook in de stad Cluj, ruim 300 kilometer noordelijker. Lokale hulpdiensten in het district Gorj lieten in een verklaring weten dat ze geen oproepen hadden ontvangen in verband met de aardbeving en dat er geen schade of slachtoffers zijn gemeld. Op beelden op sociale media waren vooral winkels en supermarkten te zien met uit de schappen gevallen producten.