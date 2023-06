Aardrijkskundeleraar Max (35) ontslagen, zijn lessen gingen te vaak over klimaatverandering

In Wallonië is een leerkracht aardrijkskunde om een wel heel bijzondere reden ontslagen. De 35-jarige Max Stockmans doet zijn verhaal bij de Franstalige krant La Libre. ,,Als leraar heb ik een keuze gemaakt. Ik heb klimaat- en milieukwesties centraal gesteld, maar daardoor ben ik mijn job kwijtgeraakt.”

De 35-jarige Max Stockmans begon twee jaar geleden te werken als leerkracht aardrijkskunde. Op welke school hij precies lesgaf, vermeldt hij niet. ,,Tijdens mijn lesvoorbereidingen nam ik de tijd om me te verdiepen in ecologische kwesties”, vertelt hij. ,,Ik gaf les over de moderne aardrijkskunde. Aardrijkskunde dat zich spiegelde aan de realiteit, waarmee ik dicht bij de jongeren en hun zorgen wou staan.”

Maar die aanpak viel niet in goede aarde bij de inspectie. Zo kreeg Stockmans na een recente doorlichting te horen dat hij het onderwijsprogramma niet genoeg volgde. ,,De inspecteur zei dat ik te veel tijd besteedde aan ecologische kwesties en dat ik geen geograaf ben”, klinkt het. Gevolg: hij werd de laan uitgestuurd.

Zelf is de dertiger het volledig oneens met zijn ontslag. ,,Ik wil bijdragen aan onderwijs dat beantwoordt aan de huidige uitdagingen van onze maatschappij en aan de verwachtingen van jongeren”, benadrukt hij. Stockmans gelooft dat scholen hun leerlingen moeten voorbereiden op de toekomst. Om de opwarming van de aarde aan te pakken, is het volgens hem cruciaal dat jongeren er een bredere kennis over hebben. En dat ontbreekt in het huidige leerplan. ,,Klimaatkwesties komen bijna niet voor of worden op een onvolledige manier behandeld”, vindt de leraar.

Stockmans pleit ervoor dat het klimaat vaker en uitgebreider aan bod komt. Volgens hem is het even belangrijk als andere vakken. ,,We moeten de realiteit onder ogen durven zien. Dat is nodig om ons op de aardopwarming voor te bereiden en die te doorstaan”, besluit hij.