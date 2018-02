Abdeslam niet bang voor rechters: 'Ik vertrouw op Allah'

,,Veroordeel mij, doe met mij wat jullie willen, ik vertrouw op Allah. Ik ben niet bang voor jullie.” Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de terreuraanslagen november 2015 in Parijs, voegde dat vanmorgen de rechtbank in Brussel toe. Hij weigert elke medewerking aan zijn met ongeziene veiligheidsmaatregelen omgeven proces en wilde enkel kort uitleggen waarom.

,,Mijn stilzwijgen – een recht dat ik heb – maakt van mij geen schuldige of crimineel. Er zijn duidelijke en tastbare bewijzen. Ik zou willen dat men zich daarop baseert en niet toegeeft aan publieke druk. Als dat is wat jullie van plan zijn, sta dan je plaats af aan de media”, aldus de man die maandenlang Europa’s meest gezochte terrorist was.

Moslims, merkte hij ook nog op, worden genadeloos en op een verschrikkelijke manier behandeld en veroordeeld. ,,Er is geen vermoeden van onschuld, er is niets.” Zowel tijdens zijn korte verklaring als eerder op de dag, toen de rechtbankpresidente zijn identiteit wilde vaststellen, weigerde hij op te staan. Kort na zijn interventie vroeg advocaat Sven Mary een schorsing voor overleg met zijn cliënt. De presidente besloot daarop meteen de middagpauze te laten ingaan en half 2 verder te gaan.

Het toch al ongenaakbare Paleis van Justitie is voor de gelegenheid omgebouwd tot een burcht: binnen en buiten 250 politiemensen, scherpschutters op het dak en erboven permanent een helikopter om de hele omgeving in het oog te houden.

Geen medewerking

Het stilzwijgen van de in Molenbeek opgegroeide Abdeslam komt niet onverwacht. Alleen de eerste paar dagen na zijn aanhouding leek hij coöperatief. ,,Beleefd, respectvol, bijna sympathiek”, zo verklaarde zijn eerste advocaat. Maar kort daarna brak Abdeslam alle medewerking af, uit protest tegen zijn strenge gevangenisregime in het Noord-Franse Vendin-Le-Vieuil en vooral tegen de infrarood camera’s waarmee hij de klok rond wordt geobserveerd.

Abdeslam staat vandaag in Brussel niet terecht voor de terreuraanslagen in Parijs, dat proces komt later, maar voor verboden vuurwapenbezit en ‘poging tot moord op politieagenten in een terroristische context’. Met die juridische omschrijving doelt Justitie op een felle schietpartij op een schuiloord van de terroristen in de Brusselse deelgemeente Vorst, 15 maart 2016, waarbij vier agenten gewond raakten en één terrorist, de Zweeds/Algerijnse Mohamed Aziz Belkaïd, om het leven kwam.

Abdeslam en zijn Tunesische kompaan Sofien Ayari, vandaag ook in het verdachtenbankje, wisten te ontkomen. Drie dagen later werden ze aangehouden in Molenbeek, nog eens vier dagen later beleefde Brussel zijn eigen ‘Parijs’ met bloedige terreuraanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek. Het proces liep vanmorgen al meteen bij de start een korte vertraging op omdat één van de slachtoffergroepen van 22 maart zich op de valreep als burgerlijke partij in het proces wilde mengen. De rechtbank bepaalde dat hun advocaten op het proces deze week niet mogen spreken. De Belgische staat en de politie werden eerder wel als civiele partij aangemerkt.