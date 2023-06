AC Milan bewijst Berlusconi laatste eer: ‘Met hem hebben we alles gewonnen’

met videoHet plein voor de Dom in Milaan was vandaag maar halfvol tijdens de begrafenis van Silvio Berlusconi, zag correspondent Angelo van Schaik. Het legendarische AC Milan was wel present. En een paar fervente tegenstanders. ,,Berlusconi ging naar de hoeren van ons geld.”

De omstreden oud-premier kreeg een staatsbegrafenis, volgens velen niet gepast voor een politicus wiens carrière overschaduwd werd door schandalen.

Als op de megaschermen het vertrek van de lijkwagen vanuit Berlusconi’s villa net buiten Milaan in beeld komt, klinkt een luid applaus op het Piazza del Duomo in Milaan. Enkele duizenden Italianen zijn vandaag naar het centrum van de Noord-Italiaanse stad gekomen om de laatste eer te bewijzen aan Silvio Berlusconi, de voormalige premier en zakenman overleed afgelopen maandag.

Het metrostation Duomo is gesloten, de vlaggen in de stad hangen halfstok, maar het plein voor de Dom is slechts halfvol. De populariteit van de oud-politicus was blijkbaar niet meer zo groot als de ellenlange televisie-uitzendingen van de afgelopen dagen deden geloven. Berlusconi’s laatste rit naar het centrum van Milaan duurt ongeveer een half uur, plukjes mensen langs de route zwaaien naar de kist in de donkerblauwe Mercedes.

De Dom zelf loopt langzaam vol met familieleden, hoogwaardigheidsbekleders, politici en bekende Italianen uit de media en de sport. Alle vijf de kinderen van Berlusconi zijn er, net als zijn ex-vrouw Veronica Lario en zijn laatste vriendin, de 33-jarige Marta Fascina.

Legendarisch AC Milan

Ook de volledige selectie van AC Monza, sinds 2018 eigendom van Berlusconi, en de aanvoerder van het legendarische AC Milan uit de jaren tachtig en negentig, Franco Baresi, zijn prominent aanwezig. Evenals alle ministers uit het huidige kabinet, de Hongaarse premier Orbán en, de Nederlandse oud-premier Balkenende, die de pers op afstand houdt. Als laatsten betreden premier Giorgia Meloni en de Italiaanse president Sergio Mattarella de statige Dom.

Als de Mercedes met Berlusconi’s kist het plein opdraait, houdt het applaus minutenlang aan. De harde kern van AC Milan, achter spandoeken geposteerd midden op het plein, heft een luid ‘C’è solo un presidente’ (Er is maar één voorzitter) aan en zwaait met enorme vlaggen die het zicht op de Dom ontnemen. ,,Het is een must om hier te zijn”, zegt Giancarlo Capelli, leider van de Curva Sud van het San Siro-stadion en beter bekend onder zijn bijnaam ‘Il Barone’. Al zestig jaar vaste gast in het stadion. ,,AC Milan heeft nooit zo’n grote voorzitter gehad als Berlusconi, met hem hebben we alles gewonnen en zijn we wereldberoemd geworden.”

‘Hij was een goed mens’

Op de vier grote schermen die op het enorme plein staan is te zien dat Berlusconi’s kist de kerk in wordt gedragen. Volgens het protocol van een staatsbegrafenis wordt de kist begeleid door zes carabinieri in gala-uniform en krijgt de ex-premier en -mediatycoon een militair saluut. Opnieuw een luid applaus en aanhangers die roepen ‘Grazie Presidente’.

Sommigen huilen. ,,Hij was een goed mens’’, slikt Luisella Bruschi haar tranen weg. ,,Ik ben hier omdat Berlusconi mijn oom, een priester, hielp met hulpgoederen tijdens de oorlog in Kosovo. Zonder dat hij mijn oom kende heeft hij aangeboden te betalen voor vrachtwagens vol met spullen. Ik interesseer me niet voor politiek, hij was een goed mens en daarom ben ik hier.”

Honderden journalisten van over de hele wereld verslaan de begrafenis van de politicus en zakenman die afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd overleed. Na jarenlang tobben met hartproblemen werd leukemie hem uiteindelijk te veel. De begrafenis was live op de Italiaanse televisie te volgen en Berlusconi’s mediabedrijf Mediaset stelde een gratis satellietuitzending beschikbaar voor televisiekanalen wereldwijd. Berlusconi’s begrafenis was zijn laatste kunstje en moest net zo’n groot spektakel worden als zijn leven.

Leven en het leven liefhebben

In zijn preek benadrukte de aartsbisschop van Milaan Delpini Berlusconi’s lust voor het leven. ,,Leven en het leven liefhebben. Leven en een vol leven willen. Leven en hopen dat het leven goed is, voor hemzelf en voor zijn naasten. (..) Dat is wat je van een man kan zeggen, een wil om te leven, die nu bij God zijn oordeel vindt.”

De aartsbisschop noemde Silvio Berlusconi ook een ‘partijdig man want hij was politicus’. Dat de politieke carrière van de zakenman en mediatycoon overschaduwd werd door tientallen rechtszaken, beschuldigingen van connecties met maffia en seksschandalen, liet hij buiten beschouwing. Die tumultueuze carrière is voor veel, met name linkse Italianen de reden om een staatsbegrafenis en een dag van nationale rouw niet gepast te vinden.

‘Io non sono in lutto’ (ik ben niet in de rouw) staat op het T-shirt van eenzame demonstrant op het immense Piazza del Duomo; ‘Buffone’, idioot, krijgt ze naar haar hoofd. Een ander groepje roept blij te zijn dat hij dood is ,,Hij ging naar de hoeren van ons geld.’’ Ze worden onder luid gejuich door de politie afgevoerd. Kritiek op Berlusconi is vandaag duidelijk niet gewenst. De heiligverklaring van ‘Il presidente’ begon in de uren na zijn dood en mag, voorlopig, niet verstoord worden.

Na de begrafenis wordt Berlusconi’s lichaam overgebracht naar zijn villa in Arcore net buiten Milaan waar de komende week nog een kleine ceremonie plaatsvindt in familiekring. Na die ceremonie wordt Berlusconi gecremeerd en wordt zijn urn bijgezet in het mausoleum dat hij decennia geleden liet bouwen in de tuin van zijn villa.

