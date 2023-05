Acht hulpverleners in levensgevaar door explosie in Duits flatgebouw, mogelijk gerichte aanval

De hulpdiensten waren opgeroepen om iemand te helpen in een appartement in een flatgebouw. Op het moment dat er veel hulpdiensten in de woning aanwezig waren, zou de ontploffing hebben plaatsgevonden. Volgens tv-zender ZDF houden veiligheidsdiensten rekening met een gerichte aanval. Na de explosie zijn speciale eenheden van de politie uitgerukt, waaronder scherpschutters.

Volgens ZDF wonen een moeder en haar zoon in de woning en zou de zoon de explosie hebben laten afgaan. Het Duitse blad Der Spiegel meldt dat het gaat om een mogelijke corona-ontkenner. De moeder zou in de woning gezien zijn, het is niet bekend of de zoon er ook nog is, schrijft ZDF.