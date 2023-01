Achtjarig meisje in elkaar geslagen in Antwerpen: met hersenschudding naar ziekenhuis

Poetin is een ‘nobody’, zegt Zelenski: ‘Ga niet met hem praten over vrede’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is ‘niet geïnteresseerd’ in een ontmoeting met zijn Russische aartsrivaal Vladimir Poetin voor vredesbesprekingen. Poetin is volgens hem ‘een nobody’, zegt hij in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender Sky News.

