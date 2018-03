Acrobaat van Cirque du Soleil overlijdt na zware val tijdens optreden

De artiest Yann Arnaud kwam ten val bij het uitoefenen van een act aan ringen in de lucht. Na het ongeval werd hij meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Yann was al 15 jaar aan de slag als artiest bij Cirque du Soleil.



Momenteel reist het gezelschap de wereld rond met zijn Volta-show. Hoe het nu verder moet met die show, is niet helemaal duidelijk. De twee shows in het Amerikaanse Tampa werden in ieder geval afgelast. Cirque du Soleil laat weten dat hun prioriteit momenteel ligt bij het verwerken van het verlies. Ze geven ook aan dat ze hun volledige medewerking zullen verlenen aan het onderzoek naar het ongeval.



Het is overigens niet de eerste keer dat een artiest overlijdt tijdens een tournee. In 2016 liet Olivier Rochette het leven na een ongeval met een heftruck bij het klaarzetten van het podium.