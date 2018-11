Acties gele hesjes: vechtpartijen in Parijs

De eerste schermutselingen zijn losgebroken in Parijs, onder de Eiffeltoren en op de Champs Elysées, waar de Franse oproerpolitie traangasgranaten heeft afschoten naar demonstrerende ‘gele hesjes’. De laatsten, boze burgers, komen in actie tegen de hoge benzineprijzen en de daling van de koopkracht.

De politie greep in volgens het Franse persbureau AFP toen demonstranten bezig waren een politieblokkade te doorbreken, in hartje Parijs. Een deel van de Franse hoofdstad werd vanochtend al tot 'verboden zone’ verklaard voor demonstranten. Er is inmiddels ook een waterkanon ingezet. Volgens een politiewoordvoerder zou de confrontatie worden gezocht door extreemrechtse relschoppers die voor het protest van de boze burgers uitlopen. Deze groep zou nu ook bezig zijn straatmeubilair te slopen voor het opwerpen van eigen barricaden, aldus het Franse persbureau AFP. Gevreesd wordt dat ook extreemlinkse relschoppers zich vanmiddag nog zullen doen gelden, zo meldde de politie eerder. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Vanochtend om 11.00 uren waren er volgens de politie al 8000 demonstranten op de been in Parijs en 23.000 in andere steden.

Heftig

Het belooft zo wel al meteen een heftig protestdagje te worden voor de ‘tweede acte’ van de revolte van de ‘gilets jaunes’ ofwel de ‘gele hesjes’. Ze hebben de buik vol van wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft. De protestbeweging is vrijwel ongeorganiseerd en op sociale media ontstaan.

Volledig scherm Demonstranten zwaaien met de Franse vlag bij een barricade op de Champs-Elysées. © AFP

Christophe (49) die met zijn vrouw helemaal uit het department Isère, onder Lyon, naar Parijs is gekomen, schrikt van het geweld. "We zijn gekomen om vreedzaam te demonstreren en worden ontvangen met traangas. Zo zie je maar hoe je door Parijs wordt ontvangen", zegt hij tegen het AFP. De eerste honderden actievoerders lieten zich vanochtend al horen in Parijs waar ze president Macron opriepen zijn ontslag in te dienen en de al aanwezige politieagenten verzochten om zich bij hen aan te sluiten.

Voor dat laatste was het nog wat vroeg op een ongetwijfeld lange dag van demonstraties tegen de hoge brandstofprijzen en het vermeende ‘onrechtvaardige pushen’ van schonere brandstof door de Franse regering. Die heeft onder meer het accijns op diesel verhoogd. Ook buiten Parijs staan acties gepland en dan vooral op verkeersknooppunten en bij de tolheffingen op de snelwegen.

Zwartmaken

Vooralsnog lijkt de Franse regering niet van plan toe te geven aan de druk 'van de straat’ zoals eerder de strijd werd aangegaan met stakende spoorwegmannen die het treinverkeer maanden lang teisterden. “De regering is bezig ons zwart te maken” , zegt actievoerder Clément Jonie tegen het Franse persbureau AFP. Opmerkelijk is dat zowel extreemrechts in Frankrijk (Marine le Pen) als extreem links (Jean-Luc Mélenchon) de demonstranten omarmen. Pas als de benzineprijzen omlaag gaan stoppen de acties zegt actievoerder Jonie.

‘Acte 1’ van de gele hesjes was een succes voor de spontane beweging. Een kleine 300.000 mensen legden de belangrijkste Franse verkeersaders stil. Daarna leek de volksopstand even weg te ebben in de provincies maar nu verwachten de organisatoren weer een grote actiedag met de focus op de hoofdstad. De 'hesjes’ weten zich gesteund door opiniepeilingen die aangeven dat de Fransen vol begrip zijn voor deze protesten. 72 procent staat achter de eisen van de demonstranten en deelt de bedenkingen over de wijze waarop president Macron zijn groene agenda doorvoert.

Volledig scherm Actievoerders gooien traangasgranaten terug naar de politie. © AFP

Overigens is een meerderheid van de Franse – 52 procent – wel tégen het blokkeren van wegen. President Macron liet eerder deze week weten begrip te hebben voor de gele hesjes maar ook dat het in het allerhoogste belang van Frankrijk is ‘een ecologische omslag’ te maken.

Er blijven zorgen over de opkomst in Parijs en de risico’s van botsingen met de politie of boze verkeersgebruikers die worden vastgezet door actievoerders. In de eerste week van de acties vielen twee doden en raakten bijna 800 mensen gewond bij schermutselingen. In Parijs staan 3000 politiemannen klaar voor het grote protest. Afgaande op berichten op Facebook hadden 35.000 mensen zich aangemeld voor de demonstratie op Place de la Concorde maar die is verschoven naar een andere locatie omdat Concorde te dicht bij het presidentiële paleis ligt.

Er zijn vandaag nog andere protesten in Frankrijk. In diverse steden worden duizenden vrouwen op straat verwacht voor marsen ter gelegenheid van één jaar #MeToo. De Franse feministische beweging #NousToutes (#WijAllen) heeft de achterban gemobiliseerd. De organisatie vindt dat de tijd van getuigenissen van aangerande vrouwen nu wel voorbij is en dat de Franse overheid serieus werk moet maken van nieuwe wetten om mannen die vrouwen seksueel lastig vallen daadwerkelijk strenger kunnen te straffen.