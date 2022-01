Activist Edward Leung na vier jaar vrijgelaten in Hongkong

Leung was een rijzende ster binnen de protestbeweging in Hongkong. De activist, een afgestudeerde filosoof, werd in 2018 veroordeeld wegens geweldpleging tegen de politie tijdens een demonstratie in 2016.

Voor zijn arrestatie was hij woordvoerder van de pro-onafhankelijkheidsgroep Hong Kong Indiginous en stelde zich in 2016 verkiesbaar voor de Hongkongs Wetgevende Raad, een soort parlement. HIj werd door de Hongkongse overheid van deelname uitgesloten wegens zijn gedachtengoed. Leung pleitte er onder meer voor om alle banden met China te verbreken, terwijl het Chinese vasteland de afgelopen jaren juist steeds invloed uitoefent in Hongkong.

Na zijn vrijlating plaatste Leung een bericht op Facebook, waarin hij liet weten dat hij is herenigd met zijn familie, ‘om met hen het normale leven voort te zetten'. Hij meldt dat hij zal stoppen met het gebruik van sociale media en dat hij niet van plan is met de media te praten. Een uur nadat hij de verklaring online zette, was zijn Facebookprofiel verwijderd.

De protestbeweging die Leung mede aanwakkerde werd in 2019 hardhandig de kop in gedrukt.