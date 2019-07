Actrice Imanuelle Grives moet maand langer in hechtenis blijven

De raadkamer beslist slechts over de voorlopige hechtenis van Grives, niet over de vraag of ze wel of niet schuldig is. Grives (34) was zelf aanwezig bij de zaak vandaag, maar bleef uit het zicht. De raadkamer handelt achter gesloten deuren.

Grives overweegt in hoger beroep te gaan, zegt haar advocaat Koen Vaneecke. ,,Dat moeten we uiterlijk maandag vier uur beslissen.” Vaneecke wil verder geen toelichting geven op Grives’ verklaring voor het drugsbezit, dat ze zich wilde voorbereiden op een rol als drugsdealer.

De Rotterdamse actrice, die voorlopig uit de serie Spangas is geschreven, werd zondag aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Ze heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol. Tot nu toe is nog geen producent, regisseur of scriptschrijver opgestaan die dat bevestigd. Zowel het management van Grives als haar advocaat Koen Vaneecke gaven tot nu toe geen toelichting.

De Belgische justitie ziet in het verweer van Imanuelle Grives geen reden voor strafvermindering. ,,De zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar dat is onmogelijk een verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet”, zei woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen van het Belgische Openbaar Ministerie (OM) eerder tegen deze site.

Intensief

Toch nemen bekenden van Grives het voor haar op. Het duidelijkst daarin is schrijver Robert Vuijsje, die Grives leerde kennen bij de verfilming van Vuijsjes boek ‘Alleen maar nette mensen'. ,,Voor die film is ze met een diëtiste 15 kilo aangekomen en daarna weer afgevallen. Ze heeft ook voor een andere rol wekenlang als dakloze op straat geleefd. Ik ken niemand die zich zo intensief voorbereid op een rol en ik kan me ook echt niets, helemaal niets voorstellen van Imanuelle als dealer,” zegt Vuijsje die echter ook niet weet voor welke rol ze nu ‘aan het oefenen’ was op Tomorrowland. ,,Enkele maanden geleden sprak ik haar nog maar ze zegt niet steeds wat ze precies allemaal aan het doen is. Het kan zelfs zijn dat iemand nog maar rondloopt met een idee voor een rol voor haar en dat ze zich al voorbereidde. Ik geloofde haar verhaal in elk geval meteen.”

Overleden