Adam (37) ontdekt ‘gemummificeerd’ babylijkje in diepvries overleden moeder

De Amerikaanse Adam Smith (37) heeft na de dood van zijn moeder een bijzonder gruwelijke ontdekking gedaan in de vriezer van haar koelkast. In een kartonnen verpakking zat een overleden baby, gewikkeld in een roze dekentje. ,,Het had nog huid en haar. Het had nog alles. Het was gemummificeerd.”

Al heel zijn leven had de doos in de koelkast gestaan, maar Smith mocht er van zijn moeder niet in kijken. ,,Ik ben 37 jaar en al die tijd stond die doos daar. Er werd mij steeds gezegd dat het een bruidstaart was”, vertelt de man uit St. Louis (Missouri) aan NBC News.



Nadat de vrouw onlangs op 68-jarige leeftijd was overleden aan longkanker, begon Smith de spullen in haar woning te sorteren: een deel kon blijven, de rest zou hij wegdoen. Toen de zoon afgelopen zondag de diepvries wilde leegmaken, opende hij eindelijk de doos en deed hij de gruwelijke vondst.

‘Jennifer’

Zijn moeder had hem ooit verteld dat ze voor zijn geboorte een kind had verloren, maar er werd verder weinig over gesproken. Smith herinnert zich wel dat hij op 7- of 8-jarige leeftijd aan zijn moeder vroeg waarom ze zo verdrietig was. ,,Ze zei dat haar oudste kind die dag 21 jaar geworden zou zijn”, aldus Smith. De man herinnert zich ook nog een naam: ‘Jennifer’.

Na de schokkende ontdekking lichtte Smith de politie van St. Louis in. Die kan het nieuws niet bevestigen aan de pers, maar verklaart wel dat ze ‘een verdacht overlijden’ onderzoekt van een ‘onbekend kind’ dat in de woning is aangetroffen.

Smith werd twee uur lang ondervraagd en heeft een dna-monster afgestaan. Dat zal vergeleken worden met de uitslag van de autopsie die op het babylijkje is uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Zwanger op eerste date

Smith ging te rade bij bij zijn vader, met wie hij nog maar weinig contact had. Die kon hem echter geen antwoorden geven. ,,Hij zei dat mijn moeder tijdens hun eerste afspraakje zwanger was. Toen hij haar de tweede keer terugzag, was ze niet meer zwanger.”