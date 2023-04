Advies van ex-KGB’er aan Poetins vertrouwelingen: ‘Dood hem of lever hem uit aan Den Haag’

In een gesprek met de Vlaamse oorlogsjournalist Robin Ramaekers waarschuwt de Russische ex-KGB’er Sergej Jirnov het Westen voor Russisch president Vladimir Poetin. Die voelt zich immers in het nauw gedreven, zegt hij, en dan wordt hij des te gevaarlijker.

Jirnov, die momenteel kort in België verblijft voor een colloquium in het oorlogsmuseum van Bastogne, leerde Poetin kennen in de jaren 80, toen ze beide werden opgeleid tot spion bij de KGB. Hij omschrijft de Russische president als ‘de gevaarlijkste persoon ter wereld’, die een ‘sadistisch, machiavellistisch plezier beleeft in het uitoefenen van macht’.

Volgens Jirnov is Rusland in de oorlog in Oekraïne aan de verliezende hand, en het is net dat wat hem zo verontrust. ,,Poetin heeft zich in een hoek gemanoeuvreerd en als je in het nauw zit, dan word je suïcidaal. Hij pleegt zelfmoord, hij heeft zijn regime vermoord en hij drijft zijn land richting zelfmoord”, aldus de ex-KGB’er, die vooral bezorgd is om een mogelijke kernaanval.

Daarom dringt hij bij beleidsmakers in Europa en de rest van de wereld aan op actie. ,,Deze situatie is nu een bedreiging geworden voor ons allen”, klinkt het. Jirnov wil immers dat het Westen de wapenleveringen aan Oekraïne opvoert.

Bovendien maant hij het Russische volk aan om zich te verenigen in hun verzet tegen Poetin. ,,Hij heeft van het Oekraïense volk een natie gemaakt. Europa is nooit zo eendrachtig geweest, dankzij Poetin. Nu is het aan het Russische volk om hetzelfde te doen: een soeverein volk worden dat zelf beslist over zijn lot.”

Voor de mensen rondom Poetin heeft hij één advies: ,,Dood hem, of lever hem uit aan Den Haag.”

Ballingschap in Frankrijk

Na zijn opleiding bij de KGB werkte Jirnov tijdelijk als spion in de École Nationale d’Administration (ENA), waar veel Franse hoge ambtenaren worden opgeleid. Na de val van de Sovjet-Unie staakte hij zijn spionnencarrière en concentreerde hij zich op zijn werk als journalist en expert inzake internationale relaties. Nadat hij in Rusland bijna vergiftigd werd, kreeg hij in 2001 politiek asiel in Frankrijk. De voorbije jaren schuwde hij de spotlights niet met zijn kritiek op Poetin.