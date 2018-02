Advocaat met dood bedreigd na boek waarin hij voor vrijlating Dutroux pleit

Bruno Dayez krijgt nu politiebescherming. ,,Ik heb om bescherming gevraagd na berichten op Facebook afgelopen vrijdag", vertelt Bruno Dayez telefonisch aan VTM Nieuws. “Als ik me moet verplaatsen of als ik een publiek optreden doe, dan zal dat onder politiebescherming zijn.”

In het boek zegt de advocaat dat het zinloos is iemand voor het leven op te sluiten. Hij herhaalt dat hij kindermoordenaar Dutroux uiterlijk in 2021 vrij wil krijgen. Dat zijn boek tot doodsbedreigingen leidt, begrijpt Dayez niet. ,,Een boek is een intellectueel werk, dat moet mensen aan het denken zetten”, vertelt hij. ,,Ze mogen het ermee oneens zijn, maar mijn boek is geen provocatie.”