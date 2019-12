Advocaat van Dutroux: Zijn levenslang is steriele foltering

‘De vrijlating van de heer Dutroux is voor mij vooral van symbolisch belang’, zo steekt de advocaat van wal. De vrijlating van Dutroux zou volgens hem moeten leiden tot het volledig afschaffen van de levenslange gevangenisstraf: ‘Net zoals de zaak-Patrick Henry (een Franse kindermoordenaar die in 1977 aan de guillotine ontsnapte) leidde tot de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk, zou zijn vrijlating moeten resulteren in de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf.’



Vervolgens wijst Dayez op de ‘absurditeit van het Belgische gevangeniswezen’. Hij stelt dat de Belgische gevangenissen de situatie verergeren zonder de problemen met de publieke veiligheid daadwerkelijk op te lossen. Levenslange opsluiting is, met andere woorden, weglopen van de problemen die gewoon blijven bestaan.



‘Voor sommigen is het misschien een terechte straf’, zo schrijft hij over de levenslange gevangenisstraf van zijn cliënt. ‘Maar ik beschouw het eerder als een steriele foltering. Het leidt tot niets goeds, behalve de sadistische genoegdoening te weten dat hij lijdt.’