Advocaat van hoofdverdachte Madeleine McCann: Ik zou hem nooit bij mijn kinderen laten komen

Friedrich Fülscher, de met de dood bedreigde advocaat van de hoofdverdachte in de zaak rondom Madeleine McCann, zou zijn cliënt nooit in de buurt van zijn kinderen laten komen. ,,Ik zou hem wellicht voor mijn honden laten zorgen, maar ik zou hem vanwege zijn staat van dienst niet voor mijn kinderen laten zorgen, als ik ze zou hebben”, zegt Fülscher in een exclusief interview met het Britse dagblad The Mirror .

De destijds 3-jarige ‘Maddie’ verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit het vakantieappartement dat haar ouders in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd. Dat gebeurde terwijl zij iets verderop in een restaurantje zaten te eten met Britse vrienden. Deze zomer maakte het Openbaar Ministerie in Braunschweig bekend de 43-jarige Christian Brückner te verdenken van ontvoering en moord op de peuter.

In het jaar van de verdwijning zou de Duitser bij inbraken verspreid over de Algarve een vrouwelijke ‘partner in crime’ hebben gehad. Zijn ex-vriendin, Nicole F., zou Brückner telkens met een wegwerp-gsm hebben opgebeld nadat ze hem de ‘beste adressen om in te breken’ toespeelde. Bovendien hield ze in de gaten of er iemand thuis was.

Verrassend nieuws

De advocaat van de Duitse zedendelinquent gaat inhoudelijk niet in op die beschuldigingen, maar belooft wel dat er ‘groot nieuws’ aan zit te komen. ,,Ik kan nog niet vertellen wat het is, maar het is groot. Het heeft me zeker verrast”, zegt hij tegen The Mirror.

De raadsman vloog afgelopen week naar Praia da Luz om zelf onderzoek te verrichten. ,,Ik ben daar de plaats gaan bekijken en heb geprobeerd om mijn eigen conclusies te trekken over de informatiebronnen waarover ik beschik, bijvoorbeeld de Portugese onderzoeksdossiers.’’

Doodsbedreigingen

Het leven van de advocaat staat op z’n kop nadat hij besloot de verdediging van Brückner op zich te nemen. ,,Ik slaap zeker niet meer zo goed als vroeger. Ik heb veel bedreigingen gehad. Soms zitten daar zelfs doodsbedreigingen tussen. Mensen benaderen mij online of bellen me zelfs op. Tegen een aantal van hen heb ik aangifte gedaan bij de politie. Mij is verteld dat mijn leven nu in gevaar is”, onthult Fülscher.

Zijn cliënt zit momenteel in het Duitse Kiel een celstraf voor drugshandel uit en heeft, na twee derde daarvan te hebben uitgezeten, om vervroegde vrijlating verzocht. Dat wordt nog beoordeeld. Door bedreigingen van medegevangenen zit Brückner in complete afzondering. ,,Ik heb het recht om hem te bezoeken, maar ik ga alleen naar binnen als ik iets te bespreken heb”, zegt Fülscher. ,,Op dit moment kan ik nog niet zeggen wat mijn cliënt mij heeft verteld.”

Tegenstrijdigheid

Het jarenlange onderzoek naar de verdwijning, uitgevoerd door de Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, kan op veel bewondering rekenen van de advocaat. ,,Ik prijs het Britse onderzoeksteam. Van wat ik tot nu toe heb gezien denk ik zeker dat ze goede redenen hebben om dit nog steeds als een vermissing te behandelen, en niet als een moordzaak.”

Tegelijkertijd haalt Fülscher hard uit naar het Duitse onderzoeksteam. ,,Van de Duitse aanklagers heb ik nog steeds geen enkel dossier ontvangen in verband met deze zaak. Dat is buitengewoon ongebruikelijk. Ik weet nog steeds niet waarom ze niets hebben doorgegeven. Het is niet te bevatten hoe Duitse justitie herhaaldelijk de media benadert en uitspraken doet als: ‘We zijn er vast van overtuigd dat Brückner de dader is en dit meisje heeft vermoord’, maar tegelijkertijd wordt erbij gezegd dat ze niet het cruciale bewijs hebben. Dit is voor mij een tegenstrijdigheid.”

