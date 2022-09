Advocaat van Van der Poel na veroordeling: ‘Mathieu vindt dat hij zijn land én team in de steek heeft gelaten’

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete voor het belagen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter in Sutherland gaf de 27-jarige wielrenner een boete van 1500 Australische dollar, zo’n 1000 euro, meldt de NOS.

Van der Poel, die in Australië was voor de WK wielrennen, bracht een groot deel van de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 jaar volgens de politie op de hotelgang zou hebben geduwd. Een meisje viel daarbij op de grond, het andere meisje raakte licht gewond aan een elleboog toen ze tegen de muur terechtkwam.

Van der Poel zou de meisjes hebben geduwd omdat ze in het hotel waar de wielrenner verbleef lawaai maakten en meerdere keren op zijn deur klopten. Hij was verhaal gaan halen omdat hij niet kon slapen, zo vlak voor zijn deelname aan de wegwedstrijd van de WK. De Nederlander verklaarde zondag dat hij de meisjes niet had aangeraakt.

Van der Poel werd berecht voor twee gevallen van ‘common assault’, een aanval. Voor het ene geval kreeg hij een boete van 1000 Australische dollar, voor het andere een van 500 dollar. De rechter rekent het Van der Poel aan dat hij het recht in eigen hand heeft genomen. De advocaat van Van der Poel, Michael Bowe, noemt tegenover de NOS de veroordeling teleurstellend en liet weten direct in beroep te gaan. Van der Poel mag na de uitspraak Australië wel verlaten.



De advocaat gaf toe dat Van der Poel het recht in eigen hand had genomen. ,,Het was laat, hij stond onder druk om te presteren. En iedereen maakt fouten. Hij zal hiervan leren.”

Volgens de advocaat was de vriendin van Van der Poel in tranen en was de wielrenner zelf erg teleurgesteld over de uitspraak. ,,Hij zei ook dat hij het gevoel heeft dat hij zijn land en zijn team in de steek heeft gelaten”, zei Bowe.

Van der Poel moest zich aanvankelijk morgen voor de rechter verantwoorden, maar op verzoek van zijn advocaat vond die zitting een dag eerder plaats omdat hij vandaag naar huis zou vliegen. Hij wilde na de zitting in de rechtbank geen commentaar geven.

Hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU, die ook in Australië is, wilde evenmin reageren op de uitspraak van de rechter. Hij wilde ook niet zeggen of Van der Poel vandaag terugvliegt. Van der Poels teammanager Christoph Roodhooft van de Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck reageerde ook niet op verzoeken om een reactie.

