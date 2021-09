Advocaten: ‘Gooise vriendengroep was niet op oorlogspad op Mallorca’

De 18-jarige Daan van S. is een van de acht Hilversummers die na de onlusten op Mallorca is aangehouden. Hij zit drie weken in voorlopige hechtenis op verdenking van poging tot doodslag en openlijk geweld in een horecagelegenheid in El Arenal (Mallorca) op 14 juli.

Van S. wordt uitdrukkelijk niet verdacht van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. ,,Mijn cliënt was betrokken bij een andere vechtpartij in een café, zoals die wel vaker plaatsvinden op vakantie of in de horeca. Er ontstond een opstootje tussen een groepje jongeren.”

Racistische uitlatingen

Bij een andere ruzie, waarin volgens getuigen racistische uitlatingen zouden zijn gedaan, raakte de 19-jarige Sanil B. betrokken. ,,Hij heeft met andere jongeren gevochten nadat hij in zijn gezicht werd gespuugd. Dat heeft hij ook toegegeven”, zegt zijn advocaat Peter Plasman. ,,Carlo heeft hij met geen vinger aangeraakt, zo vertelt hij zelf. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor zijn dood.”

In die zin is B. ‘opgelucht’ dat de politie via Opsporing Verzocht alles uit kast trekt om de puzzel rond te krijgen, stelt Plasman. ,,Mijn cliënt hoopt dat meer getuigen zich melden die hem vrij kunnen pleiten. Het wordt hoe dan ook een ontzettend moeilijke legpuzzel.”

Over de precieze doodsoorzaak van Heuvelman is nog niet alles duidelijk, zegt Plasman. De advocaat meent dat circa acht getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer recht achterover viel op een stoeprand. Dat zou de doodsoorzaak kunnen zijn. ,,Dat wordt in elk geval een discussie.”

Schokgolf

De gewelddadige dood van Carlo ging als een schokgolf door zowel Spanje als Nederland en veroorzaakte een stortvloed aan mediaberichten. De ouders van verdachte Van S. (18) namen als gevolg van alle controverse zelf contact op met de Nederlandse politie, vertelt advocaat De Kroon. ,,Daarna hebben ze mij pas gecontacteerd. Het verhaal dat hier sprake zou zijn van rijke ouders die koste wat kost proberen hun kinderen uit de gevangenis te houden, is gewoon niet waar.”

De gigantische media-aandacht en de door GeenStijl ontketende heksenjacht drukken een enorm stempel op de zaak, zegt De Kroon. ,,Ik krijg zelfs de indruk dat de rechtbank zich door de impact van alle gebeurtenissen laat leiden in de besluitvorming rond het voorarrest van mijn cliënt. Hij zit nu drie weken vast voor uitgaansgeweld, in een andere zaak zou hij allang weer op vrije voeten zijn.”

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie wacht nog liever met een reactie op het verhaal van de advocaten. ,,Discussie over feiten en omstandigheden binnen lopende onderzoeken voert het Openbaar Ministerie in principe in de rechtszaal”, laat persvoorlichter Ties Kortmann weten.

,,Tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zullen we als OM een definitief standpunt innemen en het onderzoek in de openbaarheid aan de rechtbank toelichten.”

Arrestaties

Eerder vanochtend hield de politie twee nieuwe verdachten aan in het onderzoek naar het uitgaansgeweld. Het gaat om twee mannen uit Hilversum van 18 en 19 jaar oud. De arrestaties zijn niet het gevolg van het item in Opsporing Verzocht van gisteravond, bevestigt het Openbaar Ministerie tegen deze site.

Naar de heftige reportage in Opsporing Verzocht, waarin de vader van Carlo Heuvelman voor het eerst emotioneel zijn verhaal deed, heeft advocaat De Kroon met veel belangstelling gekeken. ,,Het was een aangrijpende uitzending”, vertelt ze. ,,Het is natuurlijk ook verschrikkelijk wat er die avond is gebeurd.”

Tips

Het item leverde via de tiplijn zeker zeventien tips op. Om wat voor tips het gaat en of het nieuw beeldmateriaal betreft, kan de woordvoerder nog niet zeggen. ,,Het is belangrijk dat dit eerst zorgvuldig wordt uitgeplozen. We weten in ieder geval zeker dat er aanvullend beeldmateriaal moet zijn, want de getuigen die wij hebben gesproken beschrijven beelden die wij nog niet hebben gezien.”

Volgens de politiewoordvoerder is er inmiddels met ruim vijftig mensen gesproken, maar moeten er nog meer mensen zijn die mogelijk iets gezien hebben die betreffende nacht in uitgaansgebied El Arenal. ,,Elk verhaal, foto of filmpje kan ons verder brengen om duidelijkheid te krijgen over wat zich heeft afgespeeld”, aldus de zegsman. ,,Dat is niet alleen belangrijk voor de strafvervolging, maar ook voor de nabestaanden. Die hebben daar recht op. Twijfel niet en meld je.”

Tientallen verklaringen

Het Openbaar Ministerie beschikt inmiddels over tientallen verklaringen over de dodelijke mishandeling in badplaats El Arenal. Teruggekeerde vakantiegangers die getuige waren van het geweld, zijn of worden nog door de politie gehoord. Eén van hen gaf in gesprek met deze site aan dat de dood van Carlo mogelijk het gevolg was van een ruzie over een omgestoten drankje in een café.

Een van de vier belangrijke getuigen waar het OM nog naar op zoek was heeft zich vandaag overigens gemeld. In Opsporing Verzocht werden geblurde beelden van twee mannelijke en twee vrouwelijke getuigen getoond, naar wie de politie op zoek is omdat zij mogelijk belangrijke informatie zouden hebben over het uitgaansgeweld in badplaats El Arenal. Een van de mannen heeft zich nu gemeld, van de ander is de identiteit bekend. Naar de vrouwen, die zich ontfermd zouden hebben over de zwaargewonde Heuvelman, is de politie nog op zoek.

Tekst gaat verder onder deze video

November

Als gevolg van het geweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Na zijn vertrek naar de vakantiebestemming zagen de vader en moeder van Heuvelman hun zoon voor het eerst weer in het ziekenhuis, waar hij in een diepe coma lag. ,,Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt”, aldus de vader tegen AVROTROS. ,,Maar aan de andere kant... als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.”

De raadkamer van de rechtbank besloot eerder het voorarrest van de meeste verdachten met negentig dagen te verlengen. Na de drie maanden volgt in de regel de eerste openbare zitting, die naar verwachting in de eerste helft van november plaatsvindt.

Volledig scherm De politie is op zoek naar deze twee getuigen die eerste hulp verleenden aan Carlo © Opsporing Verzocht