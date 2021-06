Afblazen Spelen is geen optie meer, maar dreiging corona is nog levensgroot

Eerste dag G7: meer geld in economie, vaccins naar arme landen en receptie met The Queen

11 juni Leiders van de G7-landen zijn het in grote lijnen eens over de noodzaak om de economieën te blijven ondersteunen met fiscale stimuleringsmaatregelen. Dat meldde een bron rond de G7-top in het Verenigd Koninkrijk aan persbureau Reuters. Vandaag was de eerst dag van de top.