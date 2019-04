AfD in zwaar weer na onthullingen over invloed Rusland

Recente publicaties over de affaire doen de AfD duidelijk geen goed. Uit een peiling van Bild am Sonntag blijkt dat de partij nu aanhang verliest en is teruggezakt naar twaalf procent van de kiezers. De laagste score sinds maanden.

Een jaar geleden was de AfD in een peiling nog de tweede partij van Duitsland. Met 18 procent van stemintenties hadden de populisten de socialistische SDP (17 procent) naar de derde plek verwezen. Dat is niet meer zo. De partij komt heel slecht uit een onderzoek van het Duitse magazine Der Spiegel, in samenwerking met televisiezender ZDF, de Italiaanse krant Republica en de BBC. Zij zijn bezig te kijken in hoeverre Rusland bezig is de EU te ondermijnen door financiële steun te verlenen aan rechts-populistische partijen die over het algemeen weinig van Brussel moeten hebben.