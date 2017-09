Afgekloven menselijke botten plaatsen Griekse politie voor raadsel

Waren het wilde honden, jakhalzen of wolven die de Britse Celia Lois Hollingworth (63) doodden of werd ze het slachtoffer van een misdrijf en deden de dieren zich daarna tegoed aan haar stoffelijke resten? Over die vraag breekt de politie in Griekenland zich het hoofd.

Autopsie moet morgen meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak maar de politie houdt er rekening mee dat er geen 100 procent uitsluitsel komt. ,,Grote delen van het lichaam ontbreken. De enige stoffelijke resten die ik gezien heb, waren afgekloven botten waar geen zacht weefsel meer aanzat. Onze eerste inschatting is dat het slachtoffer werd verslonden door wilde dieren", zo verklaarde een politiefunctionaris tegenover persbureau AP.

Hondsdolle wolven

Aanvankelijk was sprake van verwilderde straathonden maar forensisch arts Nikolaos Kifinidis denkt aan écht wilde dieren. ,,De staat van de botten doet eerder vermoeden dat het slachtoffer werd aangevallen door hondsdolle wolven en/of jakhalzen dan straathonden", zo verklaarde hij tegenover de krant The Times. Volgens Britse dierenactivisten telt Griekenland zo'n 1 miljoen straathonden maar leven in het beboste gebied ook wolven. Wandelaars worden op het Griekse platteland ook regelmatig geconfronteerd met agressieve herdershonden en verwilderde huishonden.

"We onderzoeken alle mogelijke opties: een aanval door verwilderde honden of door wilde dieren óf een misdrijf", zegt politiewoordvoerder Ioanna Rotziokou. ,,We kunnen zeker zeggen dat het (de lichaamsresten) een schokkende aanblik was maar weten niet hoe het in zo'n staat belandde."

Geen bereik

De lijkschouwing moet ook antwoord geven op de vraag of de beenderen die van Celia Lois Hollingworth zijn uit Bradford on Avon, een dorp in het zuidwesten van Engeland. De Britse ambassade in Athene gaf haar vrijdag als vermist op nadat haar broer in Engeland de politie had gemeld dat hij haar telefonisch niet te pakken kreeg. Volgens Griekse media probeerde Hollingsworth haar broer te bellen nadat ze was aangevallen maar mislukte dit doordat ze geen bereik had met haar mobieltje.

Volgens de Griekse politie bezocht de Britse toeriste donderdag in het noorden van Griekenland een archeologische vindplaats bij Maroneia en nam ze van daaruit een taxi naar een ander archeologisch monument bij Messimvria, zo'n 30 kilometer verderop. Daarna zou de vrouw nog zijn gesignaleerd in de kuststreek tussen de twee archeologische sites. De stoffelijke resten werden zaterdag gevonden in de heuvels in het binnenland bij Petrota.