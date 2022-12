Afgezette premier Aung San Suu Kyi krijgt nog zeven jaar cel

Noodtoe­stand in Pirot: giftige ammoniak­dam­pen hangen boven Servische stad, 15 mensen naar ziekenhuis

De stad Pirot, in het zuidoosten van Servië, heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen, nadat een trein zondagavond was ontspoord en een deel van zijn gevaarlijke lading had verloren. Tientallen mensen werden vergiftigd door weglekkend ammoniak, een giftige stof. Vijftien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een kind.

26 december