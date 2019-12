Afgezette president Soedan tot 2 jaar veroordeeld

De rechtbank achtte de aanklachten wegens corruptie en het illegale bezit van buitenlandse valuta bewezen. De rechters wilden hem op grond van zijn leeftijd niet naar een gevangenis sturen. De miljoenen euro’s en Soedanese ponden die in zijn residentie werden aangetroffen, zijn in beslag genomen.

Bashir werd op 11 april afgezet na een staatsgreep, die volgde na maanden van volksprotest tegen zijn bewind. Hij werd toen in de zwaarbeveiligde Kobar-gevangenis in de hoofdstad Khartoem gezet. De dictator regeerde drie decennia lang met harde hand. De voormalig leider van Soedan liet zich tijdens het proces bijstaan door bijna honderd advocaten.

Genocide

Het Internationale Strafhof in Den Haag wil de dictator die in 1989 met een militaire staatsgreep aan de macht kwam vervolgen wegens genocide in Darfur en andere oorlogsmisdrijven.