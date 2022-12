Afgezette president van Peru vraagt asiel aan in Mexico vanwege “politieke vervolging”

Een dag na de dramatische gebeurtenissen in Peru heeft de afgezette president Pedro Castillo asiel aangevraagd in Mexico. Dat gebeurde via Castillo’s advocaat. Zijn verzoek wordt momenteel overwogen door de Mexicaanse autoriteiten, meldde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Castillo deed de asielaanvraag omdat hij “een groot risico” loopt in Peru en daar “ongegrond vervolgd wordt”, blijkt uit documenten die de Mexicaanse buitenlandminister Marcelo Ebrard op Twitter plaatste. In afwachting van de asielaanvraag zit de 53-jarige Castillo vast in de Peruaanse hoofdstad Lima. Hij wordt verdacht van rebellie en samenzwering.

Mexico heeft daarop overlegd met de Peruaanse autoriteiten, zegt Ebrard. De Mexicaanse ambassadeur heeft met Castillo gesproken. De populistische Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vindt dat Castillo slachtoffer is van de “economische en politieke elite” in Peru.

Woensdag stemde het parlement van Peru over de impeachment van Castillo, die wordt verdacht van corruptie. Voordat het tot een stemming kwam gaf de president een tv-toespraak waarin hij aankondigde het parlement tijdelijk te ontbinden en een buitengewone regering aan te stellen. Dat stuitte op felle kritiek van zowel de oppositie als de coalitie. De VS, het Peruaanse leger en de politie lieten weten Castillo niet te steunen.

Het parlement stemde uiteindelijk overtuigend voor afzetting van de president, die vervolgens werd gearresteerd in wat door buitenlandse media als een “dramatische dag” werd omschreven. The New York Times noemde de gebeurtenissen “net een film”.

Eerste vrouwelijk president

De afgeserveerde president, een voormalig leerkracht op een plattelandsschool, is opgevolgd door zijn vicepresident Dina Boluarte. De 60-jarige advocaat is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Ze riep op tot eenheid en een politiek bestand in het al decennia onrustige Zuid-Amerikaanse land.

Volledig scherm Dina Boluarte is beëdigd als interim-president. © AFP